Дума Чайковского ввела выплату за содействие заключению контрактов с ВС РФ

Константин Долгановский

Дума Чайковского городского округа приняла решение о введении единовременной выплаты для граждан, которые помогают другим заключать контракты на службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Эти контракты заключаются для участия в специальной военной операции. Размер выплаты составит 150 тыс. руб.

Деньги будут выделяться из резервного фонда администрации округа за каждого привлеченного гражданина РФ, иностранца или лицо без гражданства, подписавшего контракт.

Решение вступит в силу с момента его официального опубликования.

