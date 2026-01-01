В Перми появится первое инклюзивное кафе

фото благотворительной организации «Счастье жить».

В июне 2026 года жители Перми смогут посетить уникальное заведение — первое инклюзивное кафе, где трудоустроят подростков с инвалидностью старше 14 лет. Это кафе станет важным шагом на пути к инклюзии и социализации молодых людей с ограниченными возможностями. Подростки смогут получить первый трудовой опыт, обучаясь профессиям бариста и пекаря. Об этом сообщается в ресурсах благотворительной организации «Счастье жить».

Проект также является частью программы по трудовой интеграции молодежи с инвалидностью. В будущем кафе планирует запустить инклюзивные производства, включая выпуск сувениров, выпечку собственных изделий и организацию кейтеринга.

Кафе будет располагаться в «Доме‑маяке» по адресу ул. Вижайская, 15.

