Показан проект реконструкции улицы Мира в Перми Работы начнутся с 2026 года Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Павла Черепанова

С 2026 по 2031 годы в Перми предусмотрено обновление важных объектов дорожной сети Индустриального района. Об этом сообщил советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.

Во-первых, планируется реконструкция ш. Космонавтов, включая участок от ул. Свиязева до моста через реку Мулянка.

Во-вторых, будет проведена масштабная реконструкция ул. Мира на участке от Стахановской до ул. Свиязева. Проект будет реализован в три этапа.

«Важно отметить, что обновление затронет не только проезжую часть, но и пешеходную зону. В рамках работ будут установлены новые остановочные павильоны, отремонтированы тротуары и создана комфортная прогулочная зона», — рассказал Черепанов.

Он отметил, что одним из значимых событий для жителей Индустриального района в 2025 году стало открытие движения по путепроводу на ул. Карпинского.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.