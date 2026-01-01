Уровень воды в Каме в районе Перми поднялся за сутки на 10 см

Ирина Молокотина

На 20 мая ситуация с весенним половодьем в Перми выглядит следующим образом: в нижнем бьефе Камской ГЭС уровень воды поднялся за сутки на 10 см, до отметки в 90,88 м, а в верхнем бьефе — на 6 см, до 108,4 м, сообщили в ЕДДС города.

В диспетчерской напомнили, что уровень начала подтопления территории в нижнем бьефе составляет 93,8 м, а в верхнем — 108,5 м.

В настоящее время подтопленных или затопленных территорий в городе нет.

