Власти запретили жителям посещать Лысьвенское лесничество Причиной стали высокие риски возникновения пожаров

В Прикамье с 19 по 23 мая вводится запрет на пребывание граждан в лесах на территории Лысьвенского лесничества ГКУ ПК «Управление лесничествами Пермского края». Об этом сообщили в минприроды региона.

Причиной стали высокие риски возникновения пожаров, что соответствует IV классу пожарной опасности.

Ограничения затронут Соинское, Шаквинское, Кормовищенское и Кыновское участковые лесничества, находящиеся в Лысьвенском и Горнозаводском муниципальных округах.

Посещение лесов на этих территориях будет ограничено, за исключением проезда по дорогам общего пользования.

В случае обнаружения лесных пожаров можно круглосуточно обращаться в Региональную диспетчерскую службу по тел. 8 (342) 241-08-52 и 234-94-44. Также можно позвонить на горячую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00.

