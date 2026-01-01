Власти запретили жителям посещать Лысьвенское лесничество
В Прикамье с 19 по 23 мая вводится запрет на пребывание граждан в лесах на территории Лысьвенского лесничества ГКУ ПК «Управление лесничествами Пермского края». Об этом сообщили в минприроды региона.
Причиной стали высокие риски возникновения пожаров, что соответствует IV классу пожарной опасности.
Ограничения затронут Соинское, Шаквинское, Кормовищенское и Кыновское участковые лесничества, находящиеся в Лысьвенском и Горнозаводском муниципальных округах.
Посещение лесов на этих территориях будет ограничено, за исключением проезда по дорогам общего пользования.
В случае обнаружения лесных пожаров можно круглосуточно обращаться в Региональную диспетчерскую службу по тел. 8 (342) 241-08-52 и 234-94-44. Также можно позвонить на горячую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00.
