В Прикамье избитый на уроке ученик отсудил у школы 80 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В Прикамье школу обязали возместить моральный вред пострадавшему ученику, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В прокуратуру Еловского района обратился законный представителя ученика, получившего травму в школе. В ноябре 2025 года во время урока физкультуры в МОУ «Еловская средняя общеобразовательная школа» произошел конфликт между пострадавшим и его одноклассником, в результате которого первый получил перелом ребер.

Так как всё случилось во время занятий, прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда, причиненного образовательной организацией. Суд удовлетворил требования прокурора и присудил компенсацию в размере 80 тыс. руб.

Судебное решение уже вступило в законную силу, и его исполнение находится на контроле прокуратуры Еловского района.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.