В Перми 19 мая побит суточный температурный рекорд

19 мая в Перми был побит суточный температурный рекорд: воздух прогрелся до +31°С, что на 3,2°С выше предыдущего рекорда 1955 года (+27,8°С). Это второй самый высокий показатель температуры во второй декаде мая. Ранее такой же рекорд был установлен 16 мая 2021 года, когда температура поднялась до +31,9°С. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В других городах края также зафиксированы высокие температуры, превышающие +30°С:

Кунгур: +31,4°С,

Оханск: +31,2°С

Чернушка: +31°С

Верещагино, Лысьва, Оса: +30,7°С

Чайковский: +30,5°С

Губаха: +30,3°С

Бисер: +28,4°С (новый суточный рекорд для 19 мая)

Ножовка и Кочёво: +29,9°С

Во второй половине дня в северной части края начались грозы из-за прохождения холодного фронта. В Березниках и Чермозе выпало по 11 мм осадков, в Косе — 9 мм, а в Гайнах — 6 мм. В Чермозе и Косе порывы ветра достигали 14 м/с.

Фронт продвинулся на юг дальше, чем ожидалось, и к 21:00 достиг Перми. В результате в городе усилился ветер и немного похолодало. Однако ночь в Перми и на большей части края была тёплой, с температурой от +13 до +18°С. На севере похолодало до +8…+10°С.

Днём 20 мая под влиянием антициклона, смещающегося с севера, на всей территории края ожидается ясная погода с умеренным северным ветром. Основной поток холода направится в Сибирь, а в Пермском крае температура не опустится даже до нормы. Днём температура будет варьироваться от +17…+20°С на севере и востоке края до +25…+27°С на юго-западе. В Перми ожидается +23°С.

Жара сместится на запад, но затем вернётся в пятницу и субботу.

