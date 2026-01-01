В пермском зоопарке снимают «Диалоги о животных» с Иваном Затевахиным

фото: Пермский зоопарк

В пермском зоопарке стартовали съёмки популярной телепередачи о животных «Диалоги о животных», которая выходит на одном из федеральных телеканалов. Ведущим проекта выступает известный биолог Иван Затевахин. Съёмочная группа будет работать над программой более двух недель, результатом чего станут 14 выпусков, посвящённых жизни и обитателям пермского зоопарка. Об этом сообщили в учреждении.

В рамках проекта зрители смогут увидеть не только животных, но и сотрудников зоопарка: зоологов, ветеринаров и других специалистов, которые ухаживают за питомцами. Также будет показана служебная зона зоопарка, где можно узнать секреты дрессировки животных и понаблюдать за приготовлением их рационов.

Создатели уверены, что цикл «Диалоги о животных» о пермском зоопарке будет увлекательным и информативным.

