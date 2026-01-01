Спортсменка из Прикамья стала чемпионкой мира по рукопашному бою

Министерство спорта Пермского края

Пермская спортсменка Виктория Мустаева стала чемпионкой мира по рукопашному бою.

Турнир проходит с 15 по 19 мая в столице Кыргызстана, городе Бишкеке. В весовой категории до 48 кг Виктория одержала победу над всеми соперницами и заняла первое место.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края, Виктория обучается на кафедре единоборств Чайковской академии физической культуры и спорта. Её тренирует Григорий Мальцев в спортивной школе «Фортуна».

