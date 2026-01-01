Более 70 матросов-спасателей заступят на дежурство на пермских пляжах 1 июня
В районе Коммунального моста уже начал курсировать спасательный катер
Мэр Перми Эдуард Соснин сообщил, что подготовка к летнему сезону в городе в полном разгаре. Спасатели тщательно проверяют безопасность организованных мест отдыха у воды. Водолазы исследуют дно на наличие опасных предметов, а спасательные посты оснащаются всем необходимым, включая медицинские средства. Для оперативного реагирования в районе Коммунального моста уже начал курсировать спасательный катер.
Всего в Перми в этом сезоне будет оборудовано четыре официальных организованных места отдыха:
1. Правый берег Камы в районе Коммунального моста.
2. Территория между улицами Фокинской, Мостовой и Мотовилихинским прудом.
3. Район ж/д станции КамГЭС в Орджоникидзевском районе.
4. Левый берег залива Сылвы в п. Новые Ляды.
Эти места откроются с 15 июня, а с 1 июня на их охрану заступят более 70 матросов-спасателей, сообщил градоначальник.
