Более 70 матросов-спасателей заступят на дежурство на пермских пляжах 1 июня В районе Коммунального моста уже начал курсировать спасательный катер

Администрация Перми

Мэр Перми Эдуард Соснин сообщил, что подготовка к летнему сезону в городе в полном разгаре. Спасатели тщательно проверяют безопасность организованных мест отдыха у воды. Водолазы исследуют дно на наличие опасных предметов, а спасательные посты оснащаются всем необходимым, включая медицинские средства. Для оперативного реагирования в районе Коммунального моста уже начал курсировать спасательный катер.

Всего в Перми в этом сезоне будет оборудовано четыре официальных организованных места отдыха:

1. Правый берег Камы в районе Коммунального моста.

2. Территория между улицами Фокинской, Мостовой и Мотовилихинским прудом.

3. Район ж/д станции КамГЭС в Орджоникидзевском районе.

4. Левый берег залива Сылвы в п. Новые Ляды.

Эти места откроются с 15 июня, а с 1 июня на их охрану заступят более 70 матросов-спасателей, сообщил градоначальник.

