Задерживаются прилёты в Пермь из Сочи и Санкт-Петербурга О причинах задержки рейсов не сообщается

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В среду, 20 мая, задерживаются прилёты в Пермь из Сочи и Санкт-Петербурга. Это следует из данных онлайн-табло.

Так, самолёт авиакомпании «Победа» из Санкт-Петербурга должен был приземлиться в Перми в 04:35, теперь же расчётное время — 12:18. Кроме этого, рейс Сочи — Пермь авиакомпании Nordwind прибудет в краевую столицу в 11:33 вместо 06:15.

О причинах задержки рейсов не сообщается.

