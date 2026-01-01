Житель Прикамья отсудил миллион за производственную травму

Сергей Глорио

Соликамский городской суд рассмотрел гражданское дело, инициированное прокурором в интересах сотрудника строительной компании. Работник, выполнявший обязанности пескоструйщика III разряда, получил тяжелую травму 29 мая 2025 года во время пескоструйной очистки металлоконструкции, которая опрокинулась. Согласно медицинскому заключению, травма была классифицирована как тяжелая.

В ходе расследования, проведенного Гострудинспекцией Пермского края, было установлено, что несчастный случай произошёл из-за недостаточного управления охраной труда, отсутствия контроля со стороны руководства за соблюдением трудовой дисциплины и условиями труда на рабочем месте, невнимательности и поспешности работника при выполнении опасных работ.

По решению суда с работодателя в пользу пострадавшего была взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн руб.

