Предприятие в Перми запустит производство деталей оборудования для водоотведения Инвестиции в проект составляют 31,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

ООО «РК» с производственной площадкой в Перми воспользовалось мерой господдержки для создания серийного производства критически важных комплектующих для изготовления лотковых частей полимерно-бетонных колодцев (ПБК). Предприятие получило льготный заём Регионального фонда развития промышленности Пермского края на 20,8 млн руб. Общая сумма инвестиций в проект составляет 31,2 млн руб.

С помощью этих средств «РК» сможет наладить серийный выпуск фитингов. Это муфты подключений и выпусков, которые необходимы для создания лотковых частей колодцев ПБК из полиэтилена для сетей водоотведения, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Продукция позволяет увеличить скорость, качество и автоматизацию производства нижней части колодцев (лотков) ПБК, которые принимают и направляют поток объёма сточных вод в системе водоотведения городов и промышленных предприятий. Полиэтиленовые фитинги сокращают стоимость и срок монтажа канализационных сетей и защищают колодцы от негативного воздействия. А герметичность колодца уменьшает траты на обслуживание сетей водоотведения и очистных сооружений промпредприятий и предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. В отличие от традиционных набивных лотков из бетона лотковые части из полиэтилена служат порядка 100 лет.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал ранее, что займы ФРП являются действенным механизмом укрепления экономики, создания новых рабочих мест и увеличения поступлений в региональный бюджет.

«Пермская промышленность имеет колоссальный потенциал для роста, а в условиях санкций, введенных против России, спрос на наши технологии и решения возрастает. Это открывает хорошие перспективы для развития самих предприятий и для стабилизации социально-экономической обстановки в регионе», — говорил Дмитрий Махонин.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.