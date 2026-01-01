В Прикамье простятся с погибшим на СВО уроженцем Запорожья Сергей Карлов служил по контракту в должности фельдшера Поделиться Твитнуть

фото из газеты "Зоря Плюс"

В Добрянке Пермского края похоронят погибшего на СВО Сергея Карлова, об этом сообщает газета «Зори Плюс».

Сергей Карлов родился в Запорожской области. После школы он поступил в медицинское училище, где получил специальность фельдшера. В 2017 году он переехал в Добрянку и отслужил в армии. В 2022 году он заключил контракт на службу в зоне СВО в должности фельдшера. За время службы он был удостоен звания прапорщика и награждён медалями «За спасение», «За боевые отличия» и «За отвагу». Кроме того, он получил множество благодарностей и грамот за отличную службу.

Погиб Сергей Карлов 6 мая 2026 года при выполнении боевых задач в Донецкой Народной Республике, в Волновахском районе, в населённом пункте Комар. Ему было всего 28 лет. У него остались мама, брат и сестра.

Прощание с военнослужащим состоится 23 мая в 11:00 в Доме культуры и спорта имени В.А. Ладугина. В 12:00 пройдёт отпевание в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на ул. Советской, 4.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.