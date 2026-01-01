В Перми «квадрат» вторичного жилья подешевел на 0,5% При этом цена лота выросла до 6,8 млн рублей

Сегмент вторичного жилья демонстрирует устойчивость, позволяя продавцам постепенно увеличивать стоимость объектов, отмечают аналитики федерального портала «Мир квартир» на основе анализа рынка за апрель. Исследование охватило 70 городов с населением свыше 300 тыс. человек, при этом элитные объекты не учитывались.

В 54 из 70 исследованных городов цена за квадратный метр вторичного жилья выросла, в 15 — снизилась, а в одном осталась неизменной.

Самый значительный рост был зафиксирован в Московской области (+3,5%, до 162 374 руб./кв. м), Туле (+3%), Кирове (+2,9%), Ленинградской области (+2,4%) и Калуге (+2,4%). Наиболее заметное снижение произошло в Екатеринбурге (—0,9%), Владивостоке (—0,7%), Тольятти (—0,7%), Саранске (—0,6%) и Перми (—0,5%, до 128 051 руб./кв. м).

В среднем по стране цена за квадратный метр выросла на 0,8%, до 131 451 руб.

По общей стоимости квартир положительная динамика наблюдалась в 52 городах, отрицательная — в 15, а в трех населенных пунктах изменений не произошло.

Наибольший рост цен на квартиры был отмечен в Московской области (+3,8%, до 8 440 642 руб.), Туле (+3,8%), Хабаровске (+3,4%), Кирове (+3,1%) и Томске (+2,3%). Самое значительное снижение произошло в Саранске (—3,3%), Владивостоке (—2,4%), Магнитогорске (—1,7%), Астрахани (—1,4%) и Саранске (—1,8%). В Перми цена лота выросла на 0,4%, до 6 849 000 руб.).

В среднем по России стоимость квартиры увеличилась на 0,8%, достигнув 7 038 996 руб.

«Рост цен на вторичное жилье снова немного опережает подорожание новостроек, так как спрос смещается в сторону более доступных «подержанных» квартир. Однако этот рост нельзя назвать значительным, а в некоторых городах даже зафиксировано небольшое снижение стоимости. Ипотечные ставки пока не радуют покупателей, несмотря на позитивные прогнозы Центробанка о снижении ставок. Тем не менее, когда ипотека станет более доступной, покупатели вновь обратят внимание на новостройки, что приведет к их быстрому росту в цене. Сейчас это хорошее время для продавцов вторичного жилья», — комментирует генеральный директор федерального портала Павел Луценко.

