В Перми предложили увековечить память учёного-этнографа Сергея Руденко Памятная доска может появиться на здании медуниверситета

В Общественный совет по топонимике при главе Перми поступило предложение увековечить память археолога, этнолога, антрополога и доктора технических наук Сергея Руденко, специалиста по этнографии башкирского народа, включая башкир Пермского края.

Инициаторы предлагают установить мемориальную доску на здании Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера (ул. Сибирская/Петропавловская, 13/26-28).

На верхней части мемориальной гранитной доски будет размещён портрет С.И. Руденко в виде керамогранитного овала, а ниже будет текст: «В этом здании учился выдающийся историк, археолог, этнограф, исследователь башкирского народа Сергей Иванович Руденко (1885-1969)».

Обсуждение предложения может состояться на ближайшем заседании совета.

Сергей Иванович Руденко родился в январе 1885 года в Харькове. Позже с семьёй переехал в Пермь. Отец, Иван Дмитриевич Руденко, был членом комиссии по размежеванию башкирских земель и частенько брал с собой сына, который учился в гимназии. С ранних лет Сергей проявлял интерес к жизни башкир и других народов Поволжья. Он вел записи и делал фотографии.

В 1910 году Сергей Руденко завершил обучение на естественном отделении физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета и был оставлен для подготовки к званию профессора. Во время учебы, в 1906 и 1907 годах, участвовал в экспедициях по Башкирии, собирая материалы для этнографического отдела Русского музея.

Всемирную известность Руденко принесло открытие культуры Пазырыкских курганов на южном Алтае в 1929 году. Его научное наследие включает более 140 статей и монографий, опубликованных в России и за рубежом.





