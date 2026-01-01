Мэр Перми продлил еженедельные субботники до осени 2026 года Заставлять горожан участвовать в акциях никто не будет Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае

Глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление о еженедельных субботниках в городе в 2026 году. В них смогут принять участие жители, муниципальные учреждения, частные компании и управляющие организации.

Руководителям территориальных органов администрации Перми предписано еженедельно привлекать горожан и органы территориального общественного самоуправления к участию в субботниках. А органам администрации, выполняющим функции учредителей муниципальных учреждений, а также тем, кто управляет муниципальным имуществом Перми в отношении муниципальных унитарных предприятий, необходимо организовать работу по привлечению этих учреждений и предприятий к участию в мероприятиях по благоустройству. Департаменту ЖКХ поручено привлекать к акции управляющие компании.

Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии, субботники будут проходить каждую неделю не позднее четверга, до 2 октября. При этом в администрации отмечают, что заставлять горожан участвовать в акциях никто не будет. Это дело добровольное.

Отметим, что еженедельные субботники начали проводиться в краевом центре с 2024 года, когда стартовал проект «Пермь в порядке». Для этого мэр раз в год подписывает специальное постановление.

