На следующей неделе продажу алкоголя в Прикамье запретят на два дня Речь идёт о последних звонках в школах и празднике пограничников Поделиться Твитнуть

картинка сгенерирована ИИ

В последнюю неделю мая в Пермском крае на два дня введут запрет на продажу алкоголя. Ограничения коснутся 26 мая, когда пройдут последние звонки в школах, и 28 мая, в День пограничника. В эти даты алкоголь можно будет приобрести только в заведениях общественного питания, таких как рестораны, кафе и бары.

За нарушение этих правил предусмотрены серьезные штрафы. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 40 тыс. руб., а юридические лица — на сумму от 100 до 300 тыс. руб.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.