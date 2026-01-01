В Перми подано более 10 тысяч заявлений на зачисление детей в первый класс Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми началась приемная кампания для первоклассников. Первый этап предназначен для детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также для детей с внеочередным, первоочередным и преимущественным правом на зачисление. Этот этап продлится до 30 июня, и на данный момент уже подано 10 271 заявление. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 6 июля начнется второй этап приёма, который продлится до заполнения всех свободных мест, но не позднее 5 сентября. В этот период родители смогут подать заявления в любую школу города.

В администрации Перми объявили, что 21 мая в 19:00 ВКонтакте состоится прямой эфир, посвященный вопросам приема детей в школы.

Тамара Фадеева, заместитель начальника департамента образования, представит общую информацию о приемной кампании текущего года. Ростислав Клоц, заместитель директора диагностического центра, расскажет о процедуре обследования детей психолого-медико-педагогической комиссией. Денис Гатаулин, председатель Общественной палаты Пермского края, напомнит о правилах безопасного поведения детей в интернете. Степан Штольц, представитель Госавтоинспекции Перми, расскажет о правилах поведения детей на дорогах.

В завершение эфира участники ответят на вопросы родителей.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.