2026 год может стать самым жарким за историю наблюдений

Климатическая ситуация на Земле продолжает ухудшаться. По информации World Weather Attribution, человечество уже утратило 150 млн га плодородной земли, что вдвое превышает средние показатели предыдущих лет. Эксперты не ожидают улучшения ситуации в ближайшее время. Об этом пишет ВЕТТА.

Метеорологи утверждают, что это связано с одновременным влиянием феномена Эль-Ниньо и глобального потепления. Прогноз на 2026 год вызывает тревогу: он может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Это приведёт к разрушительным лесным пожарам и другим экстремальным погодным явлениям.

Пока сдерживающим фактором остаётся холодное течение Ла-Нинья, но температура воды в океане уже близка к рекордным значениям. Вероятность того, что 2026 год станет на 0,06 градуса теплее рекордного 2024 года, оценивается как очень высокая. Это может вызвать разрушительные наводнения, засухи и масштабные лесные пожары.

Сигналы тревоги поступают из разных уголков мира. В Индии температура достигала 46 градусов. В Северной Америке бушуют пожары. В Чили и Аргентине огонь уничтожает более 10 га земли каждую минуту. Климатический дисбаланс имеет и другую сторону: перегретая атмосфера поглощает огромное количество влаги, которая затем вызывает катастрофические осадки и ураганы. Примером этого стала Испания, где после длительного периода засухи в начале года прошли рекордные ливни.

