На льготные лекарства в Пермском крае выделили более 7,6 млрд рублей

Константин Долгановский

На заседании комитета Законодательного собрания по социальной политике заместитель министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала о мерах улучшения лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан. В 2025 году на эти цели из регионального бюджета было выделено более 7,6 млрд руб., а из федерального — 6,8 млрд руб.

Особое внимание уделяется пациентам с редкими заболеваниями. В 2025 году 100 процентов нуждающихся (339 чел.) получили необходимые препараты. Благодаря фонду «Круг добра» 209 детей с тяжёлыми редкими заболеваниями обеспечены лекарствами на сумму 2,22 млрд руб.

Также в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» терапию получили 22,6 тыс. пациентов. Более 4 тыс. человек прошли лечение от гепатита С. Кроме того, 1239 детей обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы.

Как сообщает пресс-служба краевого парламента, Оксана Мелехова подчеркнула важность этих мер для повышения качества жизни пациентов и обеспечения их необходимыми медицинскими препаратами.









