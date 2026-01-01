Для уроков физкультуры в российских школах издадут новый учебник

Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Министерство просвещения России работает над созданием единого учебника по физической культуре для школ страны, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на Всероссийском съезде учителей физической культуры в Тульской области.

«Мы уже утвердили общую программу по физкультуре, сейчас занимаемся разработкой государственного учебника», — рассказал Кравцов журналистам.

Министр подчеркнул, что физическая культура играет важную роль в формировании здорового образа жизни, поэтому этот предмет не менее значим, чем те, которые включены в ЕГЭ.





