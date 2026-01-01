В Перми в этом году высадят более тысячи деревьев И около 8 тысяч кустарников Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В 2026 году в Перми планируется высадить более 1 тыс. деревьев и около 8 тыс. кустарников, выращенных в муниципальных питомниках. Это часть масштабной весенней озеленительной кампании, организованной в рамках проекта «Пермь зеленая», сообщили в пресс-службе мэрии.

Особое внимание уделяется деревьям и кустарникам, которые хорошо приживаются в климатических условиях Перми. Среди них липы, вязы, ивы, декоративная черемуха и яблони. Из кустарников будут высажены спиреи, черноплодная рябина, пузыреплодник и ива «Маяк».

В мае в сквере им. Краснова было высажено 20 яблонь, 33 куста сирени и три груши. На улице Холмогорской посадили 85 кустарников, у визит-центра «Горки» — 45 кустарников и 15 елей. Посадки также прошли на улицах Куфонина, Подлесной и на проспекте Парковом.

С 2022 года в Перми реализуется проект мобильного озеленения. В 2026 году в городе будет установлено 1209 кадок с растениями, из них 876 — с деревьями и кустарниками. Среди них — 60 вазонов с белым дереном и 333 кадки с цветочно-злаковыми композициями и низкорослыми кустарниками.

Элементы мобильного озеленения уже появились на улицах Ленина, Луначарского, Сибирской, Петропавловской, Екатерининской, Советской, Куйбышева, а также на Крисанова, Героев Хасана, Белинского и на «гостевом маршруте» по ш. Космонавтов.





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.