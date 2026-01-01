В Прикамье стая свиней атаковала жителей деревни Хозяйке запретили содержать животных

Сергей Копышко

В д. Нижняя Язьва Красновишерского округа Пермского края произошёл инцидент. Свободно разгуливающая стая из 15 свиней напала на местных жителей, нанеся им укусы. Пострадавшие уведомили о случившемся Россельхознадзор. Об этом пишет «Рифей».

Проверка подтвердила факты нападения. Кроме того, выяснилось, что хозяйка животных не зарегистрировала их в системе ФГИС ВетИС «Цербер» и не выполнила необходимые диагностические и профилактические меры против инфекционных заболеваний.

Сотрудники Россельхознадзора обратились в суд с требованием запретить женщине содержать свиней. Суд удовлетворил их иск.

