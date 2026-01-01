В Прикамье компания «УралИмпорт» ускорила импортозамещение Помог льготный заём

Компания «УралИмпорт» из Лысьвы, входящая в группу «ТД Урал ПАК», расширила свои производственные возможности благодаря государственной поддержке, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Предприятие специализируется на производстве металлорукавов и пластиковых аксессуаров для прокладки проводки. С 2024 года оно реализует приоритетный инвестиционный проект по выпуску импортозамещающей продукции, востребованной в России. За последние два года были модернизированы цеха, в которые поступило более 20 единиц нового оборудования. Площадь производственных помещений увеличилась более чем в 2,5 раза — до 1700 кв. м. Кроме того, на предприятии появилось 45 новых рабочих мест.

Для приобретения современного оборудования компания «УралИмпорт» привлекла средства займа «Инвестиционный», предоставленного Микрофинансовой компанией Пермского края. На эти деньги были закуплены промышленные роботы, автоматизирующие сборку электроустановочных коробок. Также предприятие приобрело термопластавтомат для производства кабельных стяжек и мощный охладитель (чиллер), ускоряющий процесс литья пластика и расширяющий производственные возможности.

На 2026-2027 годы компания планирует продолжить увеличение производительности и снижение издержек. Для этого будет закуплено более технологичное оборудование. Ожидается значительное увеличение выпуска электротехнических и распределительных коробок, клипс для крепления кабелей и кабельных стяжек. Рост продаж будет достигнут за счет двух новых каналов: поставок через маркетплейсы Ozon и Wildberries, а также экспорта в страны ЕАЭС, такие как Белоруссия, Казахстан и др.

