Ремонт дорог в Перми методом «карт» закончен на 54%

Как сообщил глава Перми Эдуард Соснин, план по ремонту дорог методом «карт» выполнен в краевом центре на 54%. Общая площадь обновлённых участков дорожного полотна по всему городу превысила 140 тыс. кв. метров. На данный момент работы завершены на улицах Сочинская, Костычева, Оверятская, Первомайская, Магистральная и Ласьвинская.

Метод «карт» предполагает вырезание больших фрагментов повреждённого асфальта вместе с частично целым покрытием вокруг. Это наиболее оперативный и эффективный способ устранения дорожных дефектов. Ремонтные работы преимущественно проводятся в ночное и вечернее время, чтобы минимизировать неудобства для движения транспорта.

Активная фаза дорожного ремонта в Перми продолжается. В ближайшее время планируется приступить к работам на улицах Папанинцев, Куйбышева, Крупской, Стахановской и Старцева. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения на ремонтируемых участках.

