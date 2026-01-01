На Пермский край надвигается гроза
На севере Пермского края наблюдается усиление грозовой активности, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.
В настоящее время грозы формируются вблизи Кудымкара и начнут медленно двигаться на юг в ближайшие часы.
К вечеру ненастье может достичь Перми.
Ранее в университете прогнозировали, что холодный фронт пройдет через Пермь утром в среду, 20 мая, при этом возможны локальные ливни с грозами. Они принесут похолодание до +21…+23°С.
