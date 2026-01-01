В Пермском крае четыре деревни получили новые официальные названия

Константин Долгановский

Четыре населённых пункта Пермского муниципального округа официально переименованы. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Экспертизу, на основании которой были переименованы деревни, провело региональное управление Росреестра, сообщили в ведомстве.

Деревня Берег Камы, ранее относившаяся к Юго-Камскому сельскому поселению, теперь называется Нижний Берег Камы. Деревня Буланки, входившая в Заболотское сельское поселение, переименована в Малые Буланки. Деревня Заречная из Юго-Камского сельского поселения стала называться Малая Заречная. Деревня Ключики, которая принадлежала Пальниковскому сельскому поселению, теперь известна как Малые Ключики.

Переименование произошло из-за наличия в округе деревень с одинаковыми названиями, что создавало трудности для хозяйственной и другой деятельности.

Все изменения будут внесены в государственный каталог географических названий и учтены при обновлении картографических материалов Пермского края. Кадастровым инженерам, органам местного самоуправления и другим заинтересованным лицам необходимо использовать новые наименования при подготовке документов.

