Из-за ДТП 12 населённых пунктов в Прикамье остались без электричества «Россети Урал» уже восстановили электроснабжение

фото: Россети Урал

Энергетики пермского филиала «Россети Урал» устранили технологическое нарушение, вызванное повреждением опоры линии электропередачи (ЛЭП) легковым автомобилем в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21014 не справился с управлением при обгоне другого автомобиля ВАЗ-21012, что привело к столкновению. Оба автомобиля съехали в кювет, при этом ВАЗ-21014 врезался в опору ЛЭП, повредив её. Водитель одного из автомобилей получил травмы и был доставлен в больницу, остальные участники ДТП скрылись с места происшествия.

В результате аварии без электроснабжения остались жители 12 населенных пунктов Краснокамского муниципального округа. Специалисты «Россети Урал» немедленно прибыли на место для устранения повреждения, и электроснабжение было восстановлено в кратчайшие сроки.

По факту ДТП, приведшего к повреждению опоры ЛЭП, полиция начала проверку для выяснения всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности.

Энергетики компании призывают водителей быть внимательными и осторожными вблизи линий электропередачи, подстанций и распределительных устройств. Повреждение энергообъектов не только нарушает электроснабжение, но и наносит материальный ущерб компании, а также может привести к трагическим последствиям.

За повреждение энергооборудования нарушители могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 9.7 КоАП РФ. Виновник также обязан возместить расходы на восстановление поврежденных объектов.

Столкновение автомобиля с опорой ЛЭП, даже без повреждений других транспортных средств и пострадавших, квалифицируется как ДТП. Часто водители, повредившие опоры, покидают место аварии, что влечет за собой не только возмещение ущерба, но и административную ответственность. Согласно ст. 12.27 КоАП РФ, оставление водителем места ДТП наказывается лишением права управления транспортными средствами на срок от одного до полутора лет или административным арестом на срок до 15 суток.

