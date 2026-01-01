В Частинском округе Прикамья потушили лесной пожар С начала сезона в регионе случилось семь лесных пожаров

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В Пермском крае 18 мая случился пожар на землях лесного фонда в Частинском участковом лесничестве Осинского лесничества. По данным минприроды региона, пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Пожар возник в 16:30, а в 17:30 его уже локализовали. Возгорание было полностью ликвидирован в 20:00. Площадь лесного пожара составила 0,01 га.

Всего с начала сезона в регионе случилось семь пожаров. Их площадь составила 2,14 га.

Сейчас действующих возгораний в лесном фонде Пермского края нет.

В минприроды региона напомнили: при обнаружении лесного пожара нужно сообщить в Региональную диспетчерскую службу по тел. 8 (342) 241-08-52 или 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

