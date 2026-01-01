В дни «Беспилотной опасности» учебные заведения Прикамья могут отменять занятия В краевом минобре рассказали об алгоритме действий на случай угрозы БПЛА

В Пермском крае учебные заведения получили право по согласованию с учредителем решать, отменять ли занятия после завершения режима «Беспилотная опасность». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на министерство образования и науки.

При объявлении режима все сотрудники образовательных учреждений обязаны следовать утверждённому региональному алгоритму. Учебный процесс приостанавливается с момента включения сирены и возобновляется только после официального оповещения о снятии режима.

Учащиеся должны находиться в укрытиях или других безопасных местах. Если дети оказались вне школы или детсада, они также обязаны укрыться.

Родители могут не отправлять детей в образовательные учреждения на время действия режима.

После снятия режима занятия, как правило, возобновляются по стандартному расписанию.

«Учебный процесс приостанавливается с момента звучания сирены до оповещения об отмене режима. Решение об отмене или приостановке занятий (после отмены режима - ред.) администрация учебного заведения может принять только по согласованию с учредителем», — пояснили в министерстве.

