В центре Перми из-за полумарафона «Забег РФ» ограничат движение транспорта Ограничения будут действовать 22 и 23 мая Поделиться Твитнуть

фото: "Пермский полумарафон ЗаБег"

Для безопасности дорожного движения при проведении Пермского полумарафона «Забег РФ» власти решили временно ограничить движение транспорта в центре города. Распоряжение опубликовано министерством транспорта Пермского края.

Движение всех видов транспорта будет прекращено:

— с 00:50 до 18:00 23 мая на ул. Ленина на участке от ул. Попова до ул. Куйбышева;

— с 07:00 до 15:00 на ул. Монастырской на участке от ул. Осинской до ул. Сибирской; на ул. Сибирской на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина; на ул. Ленина на участке от ул. Куйбышева до ул. Сибирской; на ул. Осинской на участке от ул. Окулова до ул. Монастырской; на ул. Газеты "Звезда" между ул. Окулова и ул. Монастырской; на ул. Окулова на участке от ул. Осинской до Комсомольского проспекта.

Временные ограничения в виде запрета остановки и стоянки затронут:

— С 19:00 22 мая до 20:00 23 мая на ул. Ленина на участке от ул. Попова до ул. Куйбышева.

— С 19:00 22 мая до 15:00 23 мая ул. Монастырская на участке от ул. Осинской до ул. Сибирской; ул. Сибирская на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина; ул. Ленина на участке от ул. Куйбышева до ул. Сибирской; ул. Осинская от ул. Окулова до ул. Монастырской; ул. Газеты "Звезда" от ул. Окулова до ул. Монастырской; ул. Окулова от ул. Осинской до Комсомольского проспекта.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.