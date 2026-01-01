Банк «Урал ФД» примет участие в форуме «Дни пермского бизнеса» Компания представит линейку продуктов для предпринимателей

21 и 22 мая 2026 года на площадке «Пермь Экспо» состоится ежегодное мероприятие — форум «Дни пермского бизнеса». Банк «Урал ФД» традиционно примет участие и представит удобные финансовые продукты для предпринимателей.

Специалисты проконсультируют представителей бизнеса по всей линейке решений для бизнеса любого уровня и масштаба. Особое внимание будет уделено цифровым продуктам, которыми можно воспользоваться из любой точки мира: онлайн-кредиту для ИП и ООО до 5 млн руб., экспресс-гарантиям и расчётно-кассовому обслуживанию.

Специально для участников и посетителей форума будет запущена акция «Взбодри бизнес». Приз — кофемашина. Подробности можно уточнить у менеджеров на стенде банка.

В этом году форум посвящён вопросам кооперации. В программе будут представлены примеры успешных совместных проектов, эффективные стратегии завоевания новых рынков и действенные инструменты для масштабирования бизнеса.

Регистрация на мероприятие бесплатная. Будем рады видеть вас на стенде «Урал ФД», который разместится на первом этаже конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо». Подробная информация о продуктах банка на сайте и по тел. 8 800 100-10-40.

АО КБ «Урал ФД», универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020.

