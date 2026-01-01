Пермским студентам представили опыт развития городов Верхнекамья Молодые специалисты посетили Березники и Соликамск

Фото: пресс-служба Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В рамках урбан-тура и IV Всероссийского урбанистического плеженинга студенты Уральского филиала Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова совместно с главным архитектором Пермского края Еленой Ермолиной и специалистами Института территориального планирования совершили выезды в Соликамск и Березники.

В Соликамске молодые люди посетили основные достопримечательности и приняли участие в обсуждении современных подходов к развитию города. Планы по дальнейшему развитию общественных пространств представил глава Соликамского городского округа Александр Русанов. В перспективе планируется благоустроить Соборную площадь, а также преобразить проспект Строителей и несколько общественно значимых пространств.

Кроме того, участники обсудили реализацию туристического мастер-плана Соликамска и работу с объектами культурного наследия. По словам главного архитектора проектов ИТП Евгении Нагорных, совместно с администрацией города определены ключевые направления развития и первоочередные задачи по преобразованию территорий. Объекты культурного наследия в Соликамске приспосабливаются для современного использования. Так, в Духовном училище расположится краеведческий музей, преобразования затронут кинотеатр «Русь», особняк солепромышленника Дубровина, дома рабочих электростанции и др.

В Березниках студенты посетили посёлок «Видный», который является примером комплексного развития территории (КРТ) в формате индивидуального жилищного строительства. Здесь создаётся коттеджный посёлок на 158 домов и вся необходимая инфраструктура. Молодые люди внесли свои предложения по совершенствованию проекта.

«Для нас крайне важно не просто рассказывать студентам о современных подходах к развитию городов, а показывать их на практике, подключать молодых специалистов к реальным проектам и разработкам. Их свежий взгляд, нестандартные идеи и энергия — ценный ресурс для профессионального сообщества и залог развития наших территорий», — подчеркнула Елена Ермолина.

