Пермячка предстанет перед судом за махинации с маткапиталом и жильём пенсионеров По версии полиции, она вводила своих жертв в заблуждение, чтобы завладеть их имуществом

В Перми завершено расследование резонансного уголовного дела против 49-летней женщины, обвиняемой в серии мошенничеств с жильём пожилых людей и в махинациях с материнским капиталом. По данным следствия, женщина, обладая юридическим образованием, целенаправленно выбирала уязвимых пенсионеров, чтобы завладеть их недвижимостью и сбережениями. Следствие МВД установило, что обвиняемая действовала по тщательно продуманному сценарию, используя доверие и неосведомлённость своих жертв. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Одной из первых жертв стала 84-летняя пермячка, инвалид по слуху, проживавшая в однокомнатной квартире. Обвиняемая под благовидным предлогом заставила пожилую женщину подписать документы, сути которых та не понимала. В результате квартира была переписана на мошенницу, а ущерб для пенсионерки составил около 1,5 млн руб. На этом преступная деятельность не закончилась: злоумышленница получила доступ к банковским счетам потерпевшей и похитила ещё порядка 1,3 млн руб., переводя средства на электронные кошельки и обналичивая их через своего сожителя.

Далее мошенница использовала захваченную квартиру для новой схемы. Она предложила это жильё женщине, желавшей приобрести недвижимость с помощью материнского капитала. В результате сложных манипуляций с документами покупательница лишилась и денег — около 400 тыс. руб., и самой квартиры. Аналогичная судьба постигла ещё одну пенсионерку, которая планировала обменять свою трёхкомнатную квартиру на меньшую. Обвиняемая предложила свою помощь в сделке, но в итоге полностью лишила женщину прав на жильё, причинив ущерб на сумму около 2,5 млн руб.

В ходе следствия в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, а на её автомобиль «Тойота РАВ 4» наложен арест. Это позволило предотвратить возможное сокрытие имущества и осложнить дальнейшие махинации. Следователи отмечают, что преступная схема отличалась цинизмом и продуманностью: злоумышленница использовала свои знания в юридической сфере для обмана самых незащищённых категорий граждан.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Потерпевшие надеются на справедливое наказание для мошенницы и на возврат утраченного имущества.

