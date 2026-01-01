В Перми школьникам запретили использовать иностранные песни на последнем звонке Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент образования Перми рекомендовал школам не включать в программу последнего звонка песни зарубежных исполнителей.

«Сценарий последнего звонка разрабатывается образовательной организацией. На совещании с руководителями школ было решено использовать только отечественные музыкальные композиции», — сообщили в департаменте perm.aif.ru.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, что в разных регионах России школьники сталкиваются с ограничениями на исполнение иностранных песен. В одной из школ, по её словам, запретили выступление под композиции российских исполнителей, включая Сергея Лазарева.

Мизулина отметила, что выпускникам приходится в спешке менять номера, которые они репетировали ещё с осени. Это происходит, несмотря на то, что впереди у них экзамены.

Последние звонки в Перми пройдут 26 мая. Как сообщили в департаменте, в этом году школу заканчивают 4486 одиннадцатиклассников и 13774 девятиклассника.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.