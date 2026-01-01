В Перми выставлен на продажу «Мидийный дом» Объект оценили в 6 млн руб.

На рынке готового бизнеса Перми появилось предложение о продаже заведения «Мидийный дом», специализирующегося на блюдах из морепродуктов. Кафе расположено в районе Нового центра по адресу: ул. Революции, 22. Объект оценили в 6 млн руб.

Формат заведения — действующее кафе, работающее по франшизе. Имеется полностью оборудованная кухня, мебель, техническое оснащение. Также остаётся сформированная команда сотрудников, прошедшая обучение;

Уточняется, что есть действующая лицензия на реализацию алкогольной продукции, долгосрочный договор аренды.

Продажа осуществляется вместе с юридическим лицом (ООО). Передача прав собственности возможна через процедуру смены директора и учредителя.

Ежемесячная выручка кафе оценивается в 1,4 млн руб., прибыль — в 200 тыс. руб.

