Пермское УФАС возбудило дело из-за нарушающей закон рекламы ЖК

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы приняло к рассмотрению жалобу ООО «Чернушинское УТТ» на действия АО «СтройПанельКомплект» в части размещения рекламы жилой недвижимости.

Предметом обращения стала публикация в социальной сети «ВКонтакте», в которой сотрудникам АО «Спецнефтетранс» предлагалось специальное предложение на приобретение квартир в жилом комплексе «Экопарк Сосновый». Факт размещения рекламного материала подтверждён скриншотами, приложенными к жалобе.

Заявитель указал, что между ООО «Чернушинское УТТ» и застройщиком отсутствуют договорные отношения, предусматривающие льготные условия покупки жилья для работников предприятия. Более того, в тексте публикации не конкретизированы параметры специального предложения, что не позволяет сотрудникам компании оценить его содержание и воспользоваться декларируемыми преимуществами.

Согласно Федеральному закону «О рекламе», запрещается распространение сведений, не соответствующих действительности, в том числе относительно условий приобретения товара. Учитывая отсутствие соглашения между сторонами и неопределённость формулировок в рекламном сообщении, антимонопольный орган усмотрел признаки нарушения законодательства.

По результатам предварительного анализа Пермское УФАС возбудило дело в отношении АО «СтройПанельКомплект» по признакам нарушения требований к достоверности рекламы. В случае подтверждения вины рекламодателю грозит привлечение к административной ответственности в порядке, установленном КоАП РФ.

Решение по делу будет принято по итогам рассмотрения материалов и позиций всех участников процесса.

