Прокуратура Прикамья добилась восстановления аварийной дороги Она проходит через Кудымкарский муниципальный округ

Прокуратура Пермского края

По требованию Кудымкарской городской прокуратуры автодорога в муниципалитете была приведена в нормативное состояние, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. При осмотре дороги «Верх-Иньва — Демино» ведомство заметило, что на дорожном полотне есть недостатки, которые образуют колейность. Всё это повышало риск возникновения ДТП.

Главе Кудымкарского муниципального округа внесено представление.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены. Произведено грейдирование проезжей части с отсыпкой отдельных участков щебнем», — добавили в пресс-службе прокуратуры.

