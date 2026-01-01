Власти Перми обязали снести незаконно установленный склад Владельцу постройки дали время до 15 августа

Фото: Google Maps

Власти Индустриального района Перми распорядились снести самовольную постройку — одноэтажный склад, расположенный южнее участка по адресу: ул. Промышленная, 83. Соответствующее распоряжение подписал и.о. главы района Александр Сенокосов.

В документе говорится, что снос должен быть произведён за счёт средств владельца объекта. Срок для выполнения работ установлен до 15 августа 2026 года. В случае, если собственник не будет установлен, администрация района обязана опубликовать официальное уведомление о планируемом сносе в СМИ, на сайте города и на информационном щите непосредственно на месте постройки.

После истечения срока будет проведён осмотр территории для подтверждения факта сноса. Если объект не будет демонтирован, администрация примет решение о принудительном сносе в течение двух месяцев. Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого заместителя главы района.

