Пермские власти утвердили план поддержки казачества до 2030 года Контролировать исполнение поручили заму Эдуарда Соснина

Глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление, которым утверждён план мероприятий по реализации государственной стратегии в отношении российского казачества на территории города с 2026 по 2030 годы.

Документ разработан в соответствии с федеральными и региональными нормативными актами, а также с учётом указа Президента РФ и распоряжений правительства страны и губернатора Пермского края, говорится в постановлении.

В рамках утверждённого плана предусмотрены мероприятия, направленные на развитие взаимодействия органов местного самоуправления с казачьими обществами, поддержку традиций, патриотическое воспитание молодёжи и укрепление роли казачества в жизни города.

Контролировать исполнение постановления мэр поручил своему заместителю Сергею Трошкову.

В плане мероприятий по реализации госпрограммы в отношении казачества есть интересные пункты. Например, членов казачьих формирований привлекут к участию в народных дружинах. Они будут помогать охранять общественный порядок.

Также предусмотрено предоставление грантов, которые выделяются в форме субсидий из бюджета Перми. Получателями станут казачьи общества и другие объединения казаков. Средства направят на финансирование социально значимых проектов, которые должны победить в ежегодном городском конкурсе.

Кроме того, субсидии получат казачьи общества и объединения, включённые в региональный реестр народных дружин. Также поддержку окажут общественным объединениям правоохранительной направленности. Субсидии пойдут на материальное стимулирование дружинников.

