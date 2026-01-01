В Перми разработан цифровой комплекс для контроля коммунальных сетей Время ликвидации аварий сократилось на 15% Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В компании «Новогор-Прикамье» создан и внедряется программный комплекс «Центр автоматизированного управления производством» (ЦАУП). Разработка позволяет управлять всей системой водоснабжения и водоотведения краевой столицы.

Интеллектуальный центр губернатору Пермского края Дмитрию Махонину представил главный специалист Николай Зверев, ведущий разработку и внедрение проекта. Комплекс собирает данные из информационных систем компании, систематизирует их, ведёт учёт и анализ, а также визуализирует основные показатели деятельности ресурсоснабжающей организации.

В современной диспетчерской специалисты в одном окне отслеживают показатели эффективности, аварийности и энергоэффективности. Все процессы происходят в режиме реального времени, что позволяет принимать необходимые решения более оперативно.

В качестве примеров положительных результатов, которых удалось достичь с помощью разработки, главный управляющий директор «Новогор-Прикамье» Сергей Касаткин привёл рост скорости реагирования на инциденты и сокращение времени ликвидации аварий на 15%. Он отметил также, двукратное сокращение простоев ремонтных бригад, повышение эффективности использования транспорта на 20%. Производительность труда эксплуатационного персонала выросла на 10%, экономия материальных ресурсов — до 10% в год.

Трёхэтажное здание, где расположен ЦУАП, было реконструировано: оно стало четырёхэтажным, площадь была увеличена с 1,1 тыс. кв. м до 1,8 тыс. кв. м. Это позволило оптимизировать работу специалистов.

Добавим, что проект ЦАУП стал финалистом конкурса «Лидер Пермского края ЖКХ».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.