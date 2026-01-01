В Пермском крае выдача кредитных карт снизилась на 4,8% Жители региона за апрель оформили почти 26 тысяч кредиток Поделиться Твитнуть

фото: jcomp

freepik.com

В апреле 2026 года, согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в российских регионах зафиксировано снижение количества выданных новых кредитных карт по сравнению с мартом. Этот тренд затронул и Пермский край, где отмечено снижение на 4,8% по сравнению с мартом.

В целом по стране в апреле 2026 года было выдано 1,29 млн новых кредиток, что на 7,5% меньше, чем в марте (1,39 млн). Однако, если сравнивать с апрелем 2025 года, показатель вырос на 17,9% (1,09 млн), что объясняется стабилизацией рынка после мер регулятора по ужесточению кредитной политики во второй половине 2024 года. Тогда ставки были резко увеличены, а ПДН (показатель долговой нагрузки) ограничен.

Пермский край занял 15-ю строчку рейтинга регионов по выдаче кредитных карт и продемонстрировал схожую с общероссийской тенденцию. За апрель в Прикамье выдано 25,9 тысяч кредиток, что на 4,8% уступает показателю марта (27,2 тыс.).

Наибольшее число новых кредитных карт в России в апреле 2026 года выдано в Москве (100,8 тыс.), Московской области (76,0 тыс.), Краснодарском крае (55,0 тыс.). Наиболее значительное сокращение выдачи по сравнению с мартом наблюдалось в Воронежской (-13,3%) и Ставропольском (-12,9%) краях.

«Несмотря на некоторый рост в начале года, выдача кредитных карт, в целом, остается на довольно низком уровне. В апреле 2026 года было выдано почти в два раза меньше кредиток, чем в апреле 2024 года (2,3 млн). Это говорит о высокой осторожности банков, которые тщательно проверяют кредитную историю заемщиков, чтобы минимизировать риски просрочек», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.