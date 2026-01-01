Убыток общественного транспорта Перми в I квартале составил 0,5 млрд рублей Пассажиропоток превысил 51 млн человек

Константин Долгановский

На заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы глава департамента транспорта администрации города Анатолий Путин представил отчет о результатах работы транспортной системы в первом квартале 2026 года.

Общее количество перевезенных пассажиров за этот период достигло 51,2 млн человек. Из них 43,9 млн воспользовались автобусами, а 7,3 млн — трамваями.

Контроль за безбилетниками усилен. В первом квартале 2025 года было наложено 5,4 тыс. штрафов, а в аналогичном периоде 2026 года — уже 6,6 тыс. Сумма взысканных штрафов выросла с 9,9 до 12,2 млн руб.

Контроль работы перевозчиков также ужесточен. За несоблюдение расписания, неисправность оборудования и другие нарушения в первом квартале 2025 года было выписано штрафов на 14 млн руб., а в 2026 году — на 19,9 млн руб.

Доходы транспортного сектора за первый квартал составили 1 млрд 293,9 млн руб., из которых 96,4 млн руб. поступили от льготных проездных. Расходы достигли 1 млрд 788,7 млн руб., что на 83,2 млн меньше, чем годом ранее. Бюджетная дотация составила 494,8 млн руб.

Депутат Алексей Овчинников поинтересовался, реализована ли возможность оценки поездок в приложении «Пермский транспорт». Анатолий Путин ответил, что сейчас в приложении можно оставить оценку поездки: «Когда пассажир оплачивает проезд, формируется билет, и в конце страницы с билетом есть кнопка оценки». Он добавил, что эту функцию планируется доработать.

Овчинников также спросил о планах по замене плит на переездах в связи с обновлением трамвайных путей. Анатолий Путин ответил, что переезды будут отремонтированы после укладки рельсов. В этом году «Пермгорэлектротранс» планирует провести работы не только в рамках концессии, но и самостоятельно отремонтировать несколько переездов.

Депутат Антон Мелюхин обратил внимание на соблюдение графика движения автобусами. Он спросил о проценте выполнения рейсов и возможном дефиците кадров. Анатолий Путин ответил, что дефицита кадров нет, а процент выполнения рейсов составляет около 98% по итогам апреля-мая.

Председатель комитета Арсен Болквадзе поинтересовался состоянием кондиционеров в общественном транспорте и санкциями за их неисправность. Анатолий Путин отметил, что контрольно-ревизорская служба проверяет работу кондиционеров, и в этом году ситуация значительно улучшилась по сравнению с прошлым годом. Штраф за каждый случай нарушения составляет 1 тыс. руб.

