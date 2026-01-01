Пермский край входит в тройку лидеров ПФО по качеству дорог
На дорожную отрасль в регионе в прошлом году потратили более 49 млрд рублей
В 2025 году в развитие транспортной системы Пермского края вложено более 49 млрд руб. из которых почти половина пошла на инвестиционные проекты в автодорожной отрасли. Всего за год построено и реконструировано 17,9 км дорожных объектов, а отремонтировано — более 550 км дорог регионального и местного значения. Об этом на заседании комитета по развитию инфраструктуры краевого парламента сообщил министр транспорта региона Сергей Вешняков.
По словам министра, это рекордный показатель за последние годы, а Пермский край входит в тройку лидеров по качеству дорог в ПФО. Финансирование осуществляется за счёт федеральных кредитов, трансфертов и государственно-частного партнёрства.
В прошлом году завершено 12 из более чем 40 запланированных объектов регионального значения.
Среди самых крупных:
— ул. Крисанова;
— тоннель в створе ул. Вишерской;
— реконструкция участка дороги Пермь—Березники;
— строительство дорог к курорту «Губаха»;
— ввод в эксплуатацию участков ТР-53 (1 этап) и ул. Строителей (3 этап).
В следующем году, по словам министра, завершатся работы на 7 объектах, включая второй этап ТР-53, реконструкцию путепровода у станции Пермь I и реконструкцию ул. Карпинского.
В 2026 году также стартуют новые проекты по реконструкции ш. Космонавтов (разгрузка транспортного узла, расширение проезжей части) по обновлению ул. Мира (умные остановки и променад для отдыха).
В рамках нацпроекта в 2025 году приведено в нормативное состояние 40 участков дорог (95+ км) и 30 мостов (2000+ пог. м) в 21 муниципалитете. В ближайшие два года планируется отремонтировать ещё 50 участков (150+ км) и 45 мостов в 22 муниципалитетах, что позволит улучшить покрытие и грузоподъёмность на 1800 пог. м мостовых сооружений.
Отдельно чиновник остановился на дорожных работах в Перми. Так, в столице Прикамья в прошлом году была капитально отремонтирована ул. Самаркандская (1,4 км), построен первый этап Ивенского проспекта (0,4 км).
Среди масштабных объектов для спорта и отдыха Вешняков отметил новую подъездную дорогу к лыжной базе «Пермские медведи». Это обеспечит качественную инфраструктуру для соревнований и отдыха. В Березниках завершён капитальный ремонт ул. Советской и строительство автодороги от ул. 8 Марта до ул. Дощеникова.
