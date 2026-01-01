Пермский край входит в тройку лидеров ПФО по качеству дорог На дорожную отрасль в регионе в прошлом году потратили более 49 млрд рублей

Константин Долгановский

В 2025 году в развитие транспортной системы Пермского края вложено более 49 млрд руб. из которых почти половина пошла на инвестиционные проекты в автодорожной отрасли. Всего за год построено и реконструировано 17,9 км дорожных объектов, а отремонтировано — более 550 км дорог регионального и местного значения. Об этом на заседании комитета по развитию инфраструктуры краевого парламента сообщил министр транспорта региона Сергей Вешняков.

По словам министра, это рекордный показатель за последние годы, а Пермский край входит в тройку лидеров по качеству дорог в ПФО. Финансирование осуществляется за счёт федеральных кредитов, трансфертов и государственно-частного партнёрства.

Из доклада Сергея Вешнякова

В прошлом году завершено 12 из более чем 40 запланированных объектов регионального значения.

Среди самых крупных:

— ул. Крисанова;

— тоннель в створе ул. Вишерской;

— реконструкция участка дороги Пермь—Березники;

— строительство дорог к курорту «Губаха»;

— ввод в эксплуатацию участков ТР-53 (1 этап) и ул. Строителей (3 этап).

В следующем году, по словам министра, завершатся работы на 7 объектах, включая второй этап ТР-53, реконструкцию путепровода у станции Пермь I и реконструкцию ул. Карпинского.

В 2026 году также стартуют новые проекты по реконструкции ш. Космонавтов (разгрузка транспортного узла, расширение проезжей части) по обновлению ул. Мира (умные остановки и променад для отдыха).

В рамках нацпроекта в 2025 году приведено в нормативное состояние 40 участков дорог (95+ км) и 30 мостов (2000+ пог. м) в 21 муниципалитете. В ближайшие два года планируется отремонтировать ещё 50 участков (150+ км) и 45 мостов в 22 муниципалитетах, что позволит улучшить покрытие и грузоподъёмность на 1800 пог. м мостовых сооружений.

Отдельно чиновник остановился на дорожных работах в Перми. Так, в столице Прикамья в прошлом году была капитально отремонтирована ул. Самаркандская (1,4 км), построен первый этап Ивенского проспекта (0,4 км).

Среди масштабных объектов для спорта и отдыха Вешняков отметил новую подъездную дорогу к лыжной базе «Пермские медведи». Это обеспечит качественную инфраструктуру для соревнований и отдыха. В Березниках завершён капитальный ремонт ул. Советской и строительство автодороги от ул. 8 Марта до ул. Дощеникова.

