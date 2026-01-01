Пермский дзюдоист стал бронзовым призёром на мировом Гран-при Поделиться Твитнуть

фото: ЦСП Пермского края

Сборная России по дзюдо, выступавшая в нейтральном статусе, успешно завершила Гран-при IBSA в Астане, заняв второе место в общекомандном зачёте. Наша команда завоевала 12 медалей: три золотые, три серебряные и шесть бронзовых.

В этом успехе значительную роль сыграл Александр Жужгов, спортсмен из Пермского края, выступающий в весовой категории до 81 кг и тренирующийся под руководством Ильдара Мингалиева.

Как сообщили в ЦСП Прикамья, в настоящее время пермский борец приступает к подготовке к главному континентальному соревнованию года — Чемпионату Европы, который пройдет в Германии с 10 по 17 августа.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.