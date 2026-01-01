Второй этап краевого Форума сельской молодёжи в Прикамье объединил более 100 участников Заключительный этап состоится в сентябре 2026 года

Фото: пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Пермского края

На площадке Пермского агропромышленного техникума в столице Прикамья состоялся второй этап краевого Форума сельской молодёжи. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Участниками второго этапа стали более 100 молодых людей и представителей сельхозорганизаций Пермского края.

Обращаясь к участникам с приветственным словом, министр агропромышленного комплекса Прикамья Анна Быкова подчеркнула, что именно молодёжь, которая живёт и работает в сельских территориях, лучше всех видит, что ещё можно улучшить, какие идеи действительно нужны людям и отрасли.

«Мы открыты к диалогу, готовы слышать ваши предложения и поддерживать инициативы не только словами, но и реальными ресурсами и возможностями для развития», — отметила Анна Быкова.

В рамках мероприятия и.о. директора РИНО ПГНИУ Михаил Мухин провёл интерактивную лекцию, направленную на развитие управленческих навыков и креативного мышления в агропромышленном комплексе. О сотрудничестве с местными образовательными учреждениями, помогающим привлекать квалифицированные кадры на сельхозпредприятия, рассказала директор по персоналу предприятия «Агро-Альянс» Марина Глинских.

Ученица 10 класса школы агробизнестехнологий Алина Рукавишникова поделилась, что было интересно послушать про агроклассы: «Думаю, что развитие и увеличение числа таких классов постепенно будут разрушать сложившиеся стереотипы о сельском хозяйстве среди молодёжи».

Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что в Прикамье уделяется особое внимание подготовке кадров для местных предприятий любой отрасли, и регион опирается на модель «школа — техникум/вуз — предприятие».

Организаторами форума выступают региональное Министерство агропромышленного комплекса и Центр развития агробизнеса. Первый этап Форума состоялся в марте 2026 года, заключительный этап пройдёт в сентябре текущего года.

