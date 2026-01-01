В Роспотребнадзоре Прикамья предупредили об опасности купания в фонтанах

Олег Антонов

В конце весны и летом, когда жара становится невыносимой, многие ищут способы освежиться. Фонтаны, расположенные в парках и на площадях, кажутся идеальным местом для купания. Однако это может быть опасно, предупредили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Во-первых, говорят специалисты, вода в фонтанах загрязнена. Она не предназначена для купания, поэтому не проходит необходимую очистку. В такой воде могут быть бактерии, вирусы и другие патогены.

Во-вторых, фонтаны обрабатывают химикатами. Чтобы предотвратить цветение воды и рост водорослей, в них добавляют реагенты. Они могут вызвать раздражение кожи и аллергические реакции.

В-третьих, дно фонтана часто травмоопасно. Оно может быть неровным, содержать острые предметы или обломки плитки.

Существуют и электрические риски. Фонтаны оснащены насосами и подсветкой, которые работают от электричества. Нарушение изоляции может привести к удару током.

Купание в фонтане чревато различными заболеваниями: кишечными инфекциями, аллергией, порезами и ушибами. Поэтому для водных процедур лучше выбирать специально оборудованные пляжи и бассейны, где соблюдаются все санитарные нормы.

