Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми завершился инклюзивный фестиваль «Полёт без границ» Творческие работы были посвящены единству народов Пермского края Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Петровых/Центр по реализации проектов в сфере культуры

Краевой творческий инклюзивный фестиваль «Полёт без границ» (0 +) прошёл в Перми уже в девятый раз. Как всегда, его закрытие стало праздником для множества участников, их родных и друзей и просто заинтересованных неравнодушных людей.

В киноцентре «Кристалл» 15 мая открылась выставка лучших творческих работ, созданных на фестивале, вернее, целых две выставки: выставка рисунков, сделанных на мастер-классах, и мультимедийная выставка работ, присланных на виртуальный конкурс «Хоровод дружбы». В Год единства народов России темой фестиваля стали народы Пермского края: их костюмы, образ жизни, музыкальные инструменты и даже кулинария.

Фестиваль открылся ещё в феврале. По традиции, его работа началась с мастер-классов, на которых участники знакомились с обычаями, традициями, творчеством народов Пермского края: коми-пермяков, русских, татар, башкир, удмуртов, марийцев и манси, — а затем под руководством художников-преподавателей Натальи Серебренниковой и Юлии Волковой создавали графические композиции, подбирали цветовые решения, знакомились с техниками работы акварелью, акварельными карандашами и линерами.

Творческие мастер-классы были разработаны с учётом разного уровня подготовки: от легкого до продвинутого. Благодаря этому в фестивале смогли принять участие все желающие независимо от наличия художественного образования, возраста и особенностей здоровья. На мастер-классах занимались 303 человека в возрасте от пяти лет до 81 года; 74 работы поступило на онлайн-конкурс. По традиции, активно участвовали районные и городские организации Общества инвалидов Пермского края, но с таким же энтузиазмом рисовали школьники и воспитанники детских садов, студенты художественных училищ и даже члены Молодёжного совета при Центре по реализации проектов в сфере культуры.

Самые яркие работы были отобраны экспертами на итоговую выставку, и по их мотивам были созданы очень необычные художественные сувениры: несколько пазлов на магнитной основе и книжка-перекладка «Полёт без границ над Пермским краем» (0 +). Каждый разворот этой книги посвящён одному из основных народов нашего региона. Героев книги можно вынимать из их «родных» страниц и отправлять в гости к соседям, меняя картонные вкладыши местами.

Первыми обладателями прекрасных сувениров стали самые активные участники фестиваля, получившие подарочные наборы. Впрочем, без подарка не остался никто: перед началом просмотра фильма «Сказка о царе Салтане» (6 +) все зрители, даже те, кто в фестивале не участвовал, получили пакеты с попкорном и коробочки с соком. Какое же кино без попкорна и напитка?

Сотрудники Центра по реализации проектов в сфере культуры — организатора фестиваля — продумали всё, чтобы заключительное событие «Полёта без границ» запомнилось надолго. Призы авторам лучших работ вручила заместитель министра культуры Пермского края Марина Буховец.

Марина Буховец, заместитель министра культуры Пермского края:

— Вот уже девять лет этот фестиваль дарит возможность людям с ограничениями по здоровью реализовать свой творческий потенциал. Мы считаем это событие очень важным и всегда его поддерживаем, а также призываем зрителей и всех пермяков тоже выразить ему поддержку. Поражает масштаб мастер-классов в рамках фестиваля, удивительно, какие разные люди принимают в них участие. Хочется им пожелать творческого развития и поблагодарить всех, кто принимал участие в организации фестиваля: Центр по реализации проектов в сфере культуры, педагогов и волонтёров.

В следующем году фестиваль будет юбилейным, и, как сказала директор Центра по реализации проектов в сфере культуры Елена Хаткевич, уже сейчас организаторы обдумывают, как сделать его особенно праздничным и необычным.

