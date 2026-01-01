Бригада медиков из Прикамья выехала в Северодонецк для помощи местным жителям

Министерство здравоохранения Пермского края

В Северодонецк отправилась 15-я бригада медицинских специалистов из Пермского края. В её состав вошли пять врачей, включая терапевта, анестезиолога-реаниматолога и хирурга, а также медицинская сестра-анестезист. Миссия бригады заключается в оказании медицинской помощи и методической поддержки в городской больнице. Об этом сообщили в краевом минздраве.

С августа 2022 года медицинские работники из Прикамья регулярно приезжают в Северодонецк. Жители города выражают им благодарность, а местные СМИ освещают их деятельность. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что помощь, оказываемая подшефному Северодонецку, получает высокую оценку на федеральном уровне.

«Общественные организации, предприятия, волонтеры, медицинские работники и неравнодушные жители нашего края вносят значительный вклад в восстановление Северодонецка и его возвращение к мирной жизни. Мы благодарим их за доброту, неравнодушие и за то, что подают правильный пример для всех нас», — подчеркнул глава региона.

Напомним, в рамках соглашения между Пермским краем и Северодонецком, подписанного в 2022 году, власти, компании, организации и жители региона активно участвуют в восстановлении города. Регион также занимается ремонтом объектов социальной сферы, жилых домов, налаживает систему соцзащиты населения и направляет гуманитарные грузы.

